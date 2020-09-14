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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Комсомольская правда18:02
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:12
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАССвчера в 09:32
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ruвчера в 09:14
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новостивчера в 11:45
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:05
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ruвчера в 08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусьвчера в 12:10

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

В период с 27 августа по 9 сентября организации обработали 72 тыс. обращений от заемщиков, по сравнению с предыдущими двумя неделями замеров поток заявок вырос на 7,5%. Одна из причин активизации клиентов — потеря ранее одобренных кредитных каникул и необходимость получения новых, отмечает ЦБ.
РБКвчера в 14:47
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Эрдоган попросил ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики, сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей.
Взгляд.рувчера в 13:19
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