Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
Смотрите также
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных
YouTube запустил сервис коротких видеороликов YouTube Shorts
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул
В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек
В Сочи Путин и Лукашенко обсудили совместные военные учения
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных
Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
Подробнее о событии