Экономика

ТАССТАССПутин: премии лучшим муниципалитетам увеличатся до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
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Владимир Путин
Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей.
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