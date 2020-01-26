с чего всё началось

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Экономика Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4% "Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Политика Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США "Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".

Кино Disney собирается переснять «Бэмби» Кинокомпания Disney продолжает свой марафон пересъёмки классических фильмов и мультфильмов.

Здоровье Диета с низким содержанием жира не поможет жить дольше Элементы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, классифицируют по разным признакам и условно разделяют на: • макроэлементы • микроэлементы • ультрамикроэлементы Некоторые авторы проводят границы между этими типами по значениям концентрации в организме человека.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Политика ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере «За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.

Общество Население России сократилось второй год подряд Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.

Авто Составлен список непопулярных в России автомобилей Эксперты составили список представленных на российском рынке марок автомобилей, не пользующихся популярностью у водителей.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.