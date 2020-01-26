Политика
Московский КомсомолецПутин: преступления нацистов не имеют срока давности
В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
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с чего всё началось
Приветственное обращение главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.RT на русском11:46
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны
Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Росстандарт объявил об отзыве 82 641 автомобиля марки марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
Экономика
Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%
"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Политика
Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США
"Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Кино
Disney собирается переснять «Бэмби»
Кинокомпания Disney продолжает свой марафон пересъёмки классических фильмов и мультфильмов.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Здоровье
Диета с низким содержанием жира не поможет жить дольше
Элементы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, классифицируют по разным признакам и условно разделяют на: • макроэлементы • микроэлементы • ультрамикроэлементы Некоторые авторы проводят границы между этими типами по значениям концентрации в организме человека.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Армия и оружие
Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается
Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере
«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Авто
Составлен список непопулярных в России автомобилей
Эксперты составили список представленных на российском рынке марок автомобилей, не пользующихся популярностью у водителей.
Авто
Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile
Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полёт
Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.