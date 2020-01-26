Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Приветственное обращение
 главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.
RT на русском11:46

Подробнее о событии

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

RT на русском11:46

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Комсомольская правда11:31

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Вести.Ru10:56

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Московский Комсомолец11:16

Путин назвал недопустимыми попытки замолчать правду о холокосте

Известия11:15

Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

REGNUM11:19

Путин назвал недопустимыми и безнравственными попытки замолчать преступления нацистов

ТАСС10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие

Военные Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

ТАСС 16:03
Авто

Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России

Росстандарт объявил об отзыве 82 641 автомобиля марки марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
TatCenter 23 января в 23:00
Экономика

Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%

"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
DP.RU 07:06
Политика

Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США

"Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".
РИА Новости 09:23
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Кино

Disney собирается переснять «Бэмби»

Кинокомпания Disney продолжает свой марафон пересъёмки классических фильмов и мультфильмов.
Игромания.ру вчера в 17:12
Культура

Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

РЕН ТВ 17:33
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
CyberSport.ru 16:31
Здоровье

Диета с низким содержанием жира не поможет жить дольше

Элементы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, классифицируют по разным признакам и условно разделяют на: • макроэлементы • микроэлементы • ультрамикроэлементы Некоторые авторы проводят границы между этими типами по значениям концентрации в организме человека.
ToDay News Ufa 02:53
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 16:59
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Армия и оружие

Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается

Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
REGNUM 17:50
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Политика

ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере

«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 23 января в 23:34
Общество

Население России сократилось второй год подряд

Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
РБК 24 января в 06:50
Авто

Составлен список непопулярных в России автомобилей

Эксперты составили список представленных на российском рынке марок автомобилей, не пользующихся популярностью у водителей.
NewInform вчера в 11:33
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Авто

Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile

Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Тарантас Ньюс вчера в 03:04
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru 24 января в 21:06
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Общество

Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
RT на русском вчера в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Холокост
Массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное