Политика
Московский КомсомолецПутин: преступления нацистов не имеют срока давности
В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
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с чего всё началось
Приветственное обращение главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.RT на русском11:46
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Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Культура
Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Происшествия
ФСБ подключится к поиску исчезнувшего студента медвуза в Петербурге
Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
Гаджеты
Huawei готовит акции со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Здоровье
Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком
Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.
Спорт
Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе КМ в Оберстдорфе
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
В Британии показали монету в честь Brexit
Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Армия и оружие
Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17
Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.