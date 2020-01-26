с чего всё началось

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Религия Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

Культура Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.

Политика Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.

Политика Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.

Здоровье Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.

Общество В Британии показали монету в честь Brexit Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.