Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
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Приветственное обращение
 главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.
RT на русском11:46

Подробнее о событии

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

RT на русском11:46

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Вести.Ru10:56

Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

REGNUM11:19

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Московский Комсомолец11:16

Путин назвал недопустимыми попытки замолчать правду о холокосте

Известия11:15

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Комсомольская правда11:31

Путин назвал недопустимыми и безнравственными попытки замолчать преступления нацистов

ТАСС10:31
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Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей

Экспресс газета 04:15
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Культура

Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
АБН 09:07
Политика

Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении

23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Саминвестор 24 января в 07:46
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru вчера в 14:44
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Происшествия

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
BFM.ru 08:19
Происшествия

ФСБ подключится к поиску исчезнувшего студента медвуза в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
Neva.Today 13:12
Гаджеты

Huawei готовит акции со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны

Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
ToDay News Ufa 10:35
Здоровье

Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком

Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.
РИА Новости 07:39
Спорт

Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе КМ в Оберстдорфе

Российская газета 08:30
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru 03:30
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Общество

В Британии показали монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Московский Комсомолец 13:29
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
DP.RU 23 января в 03:08
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Чемпионат 11:49
Политика

Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
РБК 06:28
Армия и оружие

Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Avia.pro 03:15
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