Политика

ТАССТАССПутин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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