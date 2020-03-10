Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию, глава государства приедет в палату после 15.00 мск.

с чего всё началось

Как уточнил Володин, глава государства приедет в Думу после 15:00 мск. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Путина.

Президент приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок

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