Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит строящийся космодром «Восточный».

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.

Авто Стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer На китайском автомобильном рынке стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer.

Политика Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Происшествия Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.

Футбол Кокорина и Мамаева освобождают по УДО С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Политика Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Экономика Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.

Общество В Сочи расчистили дорогу от селя Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Экономика Мировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев в своем комментарии «Дума ТВ» заявил, что торговые войны приведут к замедлению национальных экономик США и Китая.

Армия и оружие Пентагон назвал Россию и Китай угрозами американским силам в космосе Данфорд добавил, что эти страны угрожают возможностям США в космосе, а следовательно, существует «реальная угроза» американским коммерческим и военным интересам, неразрывно связанным с космосом.

Единоборства Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.

Футбол Карапетян: «Бонуччи поступил позорно» Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.

Происшествия Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.

Здоровье Кардиологи опровергли миф о вреде соли Европейское общество кардиологов установило, — высокое потребление натрия, который содержится в соли, лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.

Политика Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Политика Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.

Политика Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе Судебное заседание по делу россиянина Александра Коршунова прошло в итальянском Неаполе.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.