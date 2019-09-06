Политика
REGNUMПутин прибыл в Амурскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит строящийся космодром «Восточный».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Авто
Стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer
На китайском автомобильном рынке стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer.
Vevby.ru 07:24
Политика
Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.
Эхо Москвы 06:30
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру 05:30
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Экономика
Мировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд
Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев в своем комментарии «Дума ТВ» заявил, что торговые войны приведут к замедлению национальных экономик США и Китая.
Дума ТВ 04:09
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Армия и оружие
Пентагон назвал Россию и Китай угрозами американским силам в космосе
Данфорд добавил, что эти страны угрожают возможностям США в космосе, а следовательно, существует «реальная угроза» американским коммерческим и военным интересам, неразрывно связанным с космосом.
РБК вчера в 23:39
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
Российская газета 02:50
Футбол
Карапетян: «Бонуччи поступил позорно»
Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.
Soccer.ru 06:39
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Здоровье
В первые недели жизни малыша поездки в авто нежелательны
MedikForum.ru 06:54
Здоровье
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Европейское общество кардиологов установило, — высокое потребление натрия, который содержится в соли, лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.
Рамблер 05:49
Политика
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых.
РИА Новости 01:55
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе
Судебное заседание по делу россиянина Александра Коршунова прошло в итальянском Неаполе.
Политика Сегодня 07:49
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00