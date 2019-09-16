Политика

ТАССТАССПрезиденты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - собрались в президентском комплексе Чанкая в Анкаре на трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.
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