Политика
RT на русскомПутин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Анкару, где примет участие в трёхстороннем саммите России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии.
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Экономика
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.
РБК 06:02
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
РБК 07:32
Авто
Рассекречена дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Происшествия
В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев
Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.
ИА Новороссия 07:11
Армия и оружие
В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
Российская газета 04:34
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Политика
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13 сентября в 13:28
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Политика
Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты
Атака на саудовские нефтяные объекты негативно отразится на энергорынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
РИА Новости 07:52
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры.
Газета.Ru 02:49
Наука
Раскрыт механизм развития смертельной стадии рака
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Экономика
«Татнефть» направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей
В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).
Интерфакс 07:24