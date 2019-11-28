Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

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