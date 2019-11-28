Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщает ТАСС. Российскую делегацию встретил в аэропорту президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Происшествия В Тюмени сотруднику театра разбили голову разводным ключом В Тюмени от действий неизвестных пострадал сотрудник театра «Ангажемент»: мужчины напали на него на улице Олимпийской, разбив голову разводным ключом, сообщает Megatyumen.ru.

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Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.