Политика

Life.ruLife.ruПутин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщает ТАСС. Российскую делегацию встретил в аэропорту президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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