Политика

REGNUMREGNUMПутин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Путин повидал в Бразилии старых друзей

Комсомольская правда16:20

Путин на саммите БРИКС расскажет о подходах РФ к урегулированию региональных конфликтов

ТАСС16:00

Путин на этой неделе примет участие в саммите БРИКС

The Moscow Post11 ноября в 09:53

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Аргументы и Факты12:15

На саммит БРИКС. Самолёт Путина приземлился в Лиссабоне

REGNUM15:09

Путин примет участие в работе саммита БРИКС

РИА Новости16:08

Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Expert.ru11 ноября в 08:26
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Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество

Венеция ушла под воду из-за дождей

Embed from Getty Images Из-за дождей и ветра уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 см, хотя критической считается 130 см. Более 80% территории города оказалось затоплено, пишет ANSA.
Росбалт 02:30
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Единоборства

Канело готов провести третий бой с Головкиным только ради денег

Газета.Ru 19:24
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Киберспорт

В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия

В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН

В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Наука

Линии электропередач повышают агрессивность пчел

Электромагнитные поля линий электропередач (ЛЭП) повышают агрессивность пчел, а также снижают их способность к обучению.
Мойка78 13:25
Культура

В спектакле Максима Диденко по роману Владимира Сорокина

Спектакль Максима Диденко по одноименному роману Владимира Сорокина стал первой премьерой театра, возглавляемого теперь Константином Богомоловым.
Коммерсантъ 10 ноября в 17:25
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Технологии

Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Наука

Сверхбыстрый лазерный импульс создал неизвестную науке фазу вещества: ученые в растерянности

Экология Регионов вчера в 06:29
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Фигурное катание

Фигуристка Загитова признана спортсменкой года по версии Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана лучшей спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.
RT на русском 05:40
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 17:17
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Интерфакс 09:38
Авто

Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
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