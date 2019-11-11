Политика
REGNUMПутин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны
Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
Венеция ушла под воду из-за дождей
Embed from Getty Images Из-за дождей и ветра уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 см, хотя критической считается 130 см. Более 80% территории города оказалось затоплено, пишет ANSA.
Росбалт 02:30
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Наука
Линии электропередач повышают агрессивность пчел
Электромагнитные поля линий электропередач (ЛЭП) повышают агрессивность пчел, а также снижают их способность к обучению.
Мойка78 13:25
Культура
В спектакле Максима Диденко по роману Владимира Сорокина
Спектакль Максима Диденко по одноименному роману Владимира Сорокина стал первой премьерой театра, возглавляемого теперь Константином Богомоловым.
Коммерсантъ 10 ноября в 17:25
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика
Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Наука
Сверхбыстрый лазерный импульс создал неизвестную науке фазу вещества: ученые в растерянности
Экология Регионов вчера в 06:29
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Фигурное катание
Фигуристка Загитова признана спортсменкой года по версии Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана лучшей спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.
RT на русском 05:40
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 17:17
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24