В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

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