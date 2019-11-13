Политика
REGNUMПутин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Наука
Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом
В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Политика
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Футбол
В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов».
Футбол
Бельгийский клуб расторг контракт с экс-форвардом «Спартака» Эменике
Клуб второй бельгийской лиги объявил о расторжении контракта с 32-летним нигерийским футболистом спустя всего два месяца после подписания соглашения.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката
Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Армия и оружие
National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Политика
Минюст США назвал угрозой нацбезопасности Huawei и ZTE
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, полагает министр юстиции Уильям Барр.
Политика
Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе
Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.