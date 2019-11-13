Политика

REGNUMREGNUMПутин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Саммит БРИКС завершился в Бразилии

ТАССвчера в 15:58

Саммит БРИКС завершился в Бразилии

REGNUMвчера в 17:06

Путин приехал на саммит БРИКС

Российская газетавчера в 07:56

Путин прибыл на саммит БРИКС

Аргументы и Фактывчера в 08:30

Для Путина сыграла первая скрипка Бразилии

Комсомольская правдавчера в 06:10

Путин приехал на саммит БРИКС

РИА Новостивчера в 07:32

Владимир Путин на саммите БРИКС встретится с Си Цзиньпином

РЕН ТВ13 ноября в 01:49
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Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости вчера в 08:21
Наука

Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом

В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
N+1 вчера в 03:24
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РИА Новости вчера в 21:04
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

ТАСС вчера в 22:58
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости вчера в 19:44
Футбол

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов».
РБК Ростов-на-Дону вчера в 09:37
Футбол

Бельгийский клуб расторг контракт с экс-форвардом «Спартака» Эменике

Клуб второй бельгийской лиги объявил о расторжении контракта с 32-летним нигерийским футболистом спустя всего два месяца после подписания соглашения.
Матч ТВ вчера в 21:02
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться

Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Росбалт вчера в 14:45
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru вчера в 22:56
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

РБК вчера в 23:59
Хоккей

«Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях

Реальное время вчера в 14:16
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ вчера в 15:59
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Наука

В людях нашли новый неизвестный вирус

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Lenta.ru 13 ноября в 13:01
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета вчера в 11:50
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета вчера в 19:56
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Советский спорт вчера в 17:04
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 17:51
Армия и оружие

National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз

Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Военное дело вчера в 14:13
Политика

Минюст США назвал угрозой нацбезопасности Huawei и ZTE

Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, полагает министр юстиции Уильям Барр.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе

Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Российская газета вчера в 22:16
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru вчера в 13:29
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