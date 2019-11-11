Политика

REGNUMREGNUMПутин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС. Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

На саммит БРИКС. Самолёт Путина приземлился в Лиссабоне

REGNUM15:09

Путин на саммите БРИКС расскажет о подходах РФ к урегулированию региональных конфликтов

ТАСС16:00

Путин примет участие в работе саммита БРИКС

РИА Новости16:08

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Аргументы и Факты12:15

Путин повидал в Бразилии старых друзей

Комсомольская правда16:20

Путин на этой неделе примет участие в саммите БРИКС

The Moscow Post11 ноября в 09:53

Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Expert.ru11 ноября в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Армия и оружие

«Русские Витязи» получили новые Су-35С

Общественное телевидение России вчера в 17:28
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС 15:50
Армия и оружие

Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для США

Военное дело вчера в 22:55
Политика

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 12:31
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру вчера в 02:29
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Политика

В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Политика

Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям

Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 16:56
Кино

Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа»

Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.
News.ru вчера в 04:09
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Авто

Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4

Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины

Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
Московский Комсомолец вчера в 01:50
Политика

Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
Lenta.ru 14:35
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Политика

В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Здоровье

2756 жителей региона заболели ОРВИ

С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.
Луки.ру вчера в 10:00
Политика

Трамп ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Известия 15:48
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения

Доктор Питер 02:24
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Острый перец и два яичка: голодающая Волочкова шокировала откровением

Комсомольская правда 16:45
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Хоккей

Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»

Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Газета.Ru 15:58
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Здоровье

Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е

Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 11 ноября в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное