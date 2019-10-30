Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт, где он проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщается на сайте Кремля. Для переговоров лидеры двух стран встретились в резиденции премьер-министра «Кармелитское подворье», говорится в сообщении.

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

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