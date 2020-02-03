Политика
Российская газетаПутин посетит череповецкий колледж
Глава государства посетит Череповецкий химико-технологический колледж, побеседует с общественностью и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Владимир Путин побывает в Центре боевых искусств.
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Владимир Путин высоко оценил химико-технологический колледж в Череповце
Официальный сайт Череповца10:17
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Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Политика
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Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Общество
В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
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Политика
Исследование: поправки в Конституцию поддерживают большинство россиян
Порядка 80% россиян поддерживают и считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным.
Политика
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
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К звезде «Зачарованных» Шеннен Доэрти вернулся рак груди
Голливудская киноактриса Шеннен Доэрти, известная благодаря своим ролям сериалах «Беверли Хиллз» и «Зачарованные», несколько лет назад публично заявила, что ведет борьбу с тяжелым заболеванием.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России
Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Общество
ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты на Дальнем Востоке
Как сообщает антимонопольное ведомство, за розничными ценами на социально значимые продукты должны следить территориальные управления.
Армия и оружие
Российский высокоточный «Краснополь» вновь замечен в Сирии
Артиллерия в Сирии применяет против террористов управляемые 152-мм снаряды "Краснополь".