Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин посетит череповецкий колледж

Глава государства посетит Череповецкий химико-технологический колледж, побеседует с общественностью и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Владимир Путин побывает в Центре боевых искусств.
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Владимир Путин высоко оценил химико-технологический колледж в Череповце

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Череповчанка предложила Владимиру Путину отменить выборы президента

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Путин обсудил с губернатором Вологодской области реализацию майских указов в регионе

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Владимир Путин оценил подготовку кадров в Череповецком химико-технологическом колледже

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Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

РИА Новости06:15

Владимир Путин уже третий раз посещает Череповец

Медиа-Центр 35media.ru05:27

В 12:50 начнется прямая трансляция встречи Владимира Путина с общественностью Череповца

Vologda-poisk.ru04:24
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Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Политика

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
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Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Общество

В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1

Российская газета 07:01
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
РБК 11:58
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Вести.Ru 04:57
Общество

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru 11:30
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Политика

Исследование: поправки в Конституцию поддерживают большинство россиян

Порядка 80% россиян поддерживают и считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным.
Реальное время вчера в 00:38
Политика

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
ТАСС 11:20
Шоу-бизнес

К звезде «Зачарованных» Шеннен Доэрти вернулся рак груди

Голливудская киноактриса Шеннен Доэрти, известная благодаря своим ролям сериалах «Беверли Хиллз» и «Зачарованные», несколько лет назад публично заявила, что ведет борьбу с тяжелым заболеванием.
Bimru.ru 11:03
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 02 февраля в 23:39
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

ТАСС вчера в 22:43
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России

Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Коммерсантъ 12:00
Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 11:47
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
Общество

ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты на Дальнем Востоке

Как сообщает антимонопольное ведомство, за розничными ценами на социально значимые продукты должны следить территориальные управления.
Говорит Москва 11:22
Армия и оружие

Российский высокоточный «Краснополь» вновь замечен в Сирии

Артиллерия в Сирии применяет против террористов управляемые 152-мм снаряды "Краснополь".
Российская газета 04:06
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