Политика
Журналистская правдаПрезидент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Здоровье
В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение
Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения
В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.
ГЛАС.RU 04:14
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты. Депутаты уверены, что мера снизит доступность сигарет.
Mirmol.ru 09 сентября в 10:04
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
Петербургский дневник 07:52
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Наука
Найдены высокотехнологичные артефакты древних людей
Lenta.ru 09:28
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Здоровье
Молодая жена — не выход. Супрун рассказала, как вернуть эрекцию
Покинувшая пост и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает делиться советами и «лайфхаками» с подписчиками своей страницы в Facebook.
Украина.ру 04:38
Футбол
Анчелотти раскритиковал власти из-за ремонта на стадионе «Сан-Паоло»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти раскритиковал муниципальные власти, которые взялись за ремонт раздевалок на домашнем стадионе "Сан-Паоло", однако не успели сделать это вовремя.
Soccer.ru 02:29
Космос
Крымский астроном открыл межзвёздную комету
Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Финансы
Чистый госдолг России стал отрицательным
Чистый российский госдолг оказался отрицательным впервые после того, как были введены первые санкции после возвращения Крымского полуострова в состав страны и сокращения стоимости нефти 2014 года.
Капитал страны 10 сентября в 00:12
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
Вечерняя Москва 05:35