Политика

ТАССТАССПутин прибыл в Ижевск в День оружейника

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником. Планируется, что глава государства выступит на Всероссийском форуме оружейников.
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Владимир Путин прилетел в Ижевск

Udm-Info09:33

Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске

Моя Удмуртия11:58

Владимир Путин в Ижевске поздравил оружейников с праздником

Сусанин11:31

Фотофакт: президент России посетил новый юношеский технопарк в Ижевске

Izhlife14:14

Владимир Путин поздравил в Ижевске с Днем оружейника

ИА Удмуртия12:00

Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин

РИА Новости10:33

Путин: оружие Калашникова будет служить России многие десятилетия

ТАСС10:24
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Общество

Бабье лето закончилось на Сахалине

Как сообщают в Сахалинском УГМС, в субботу циклон уйдёт за Камчатку, на Сахалин сместится поле повышенного давления.
АСТВ 23:15
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости вчера в 07:14
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Известия 23:04
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Музыка

Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»

Телеканал 360° 14:30
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика

Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Авто

Toyota выпустила кабриолет для императора

Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses 12:46
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Известия 19:21
Космос

От Большого Взрыва до Великого Молчания

Книга астрофизика Владимира Липунова «От Большого Взрыва до Великого Молчания», вышедшая в издательстве АСТ, описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и историю формирования этих взглядов.
Полит.ру 06:58
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Армия и оружие

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском 13:31
Шоу-бизнес

Волочкова показала фигуру как у бодибилдера

Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Футбол

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Интерфакс-Спорт 06:51
Экономика

Ветроэлектростанция появится в Заполярье

Как отмечается, ветроэлектростанция начнет работать в конце 2021 года.
Газета.Ru 21:32
Армия и оружие

СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска

РИА Новости 13:50
Общество

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Футбол

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.
Спорт-Экспресс 19:08
Хоккей

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

RZN.info вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Здоровье

От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова

Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
Южный Федеральный 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
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