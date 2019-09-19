Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником. Планируется, что глава государства выступит на Всероссийском форуме оружейников.

Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

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