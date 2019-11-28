Политика
ТАССПутин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
Apple определилась с принадлежностью Крыма
В приложении Apple "Погода" Крым начал отображаться как территория РФ. В Госдуме ситуацию не считают политической.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Культура
На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»
Космос
В России разработали способ быстро находить метеориты
С помощью специальной компьютерной программы ученые придумали, как быстро искать метеориты, которые периодически падают в разных частях планеты.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Политика
Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах
Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
Киберспорт
OG выступит на втором мейджоре другим составом
OG представила второй состав по Dota 2. Организация OG опубликовала видео, в котором Титуан Sockshka Мерло передает Йохану n0tail Сундштайну обязанности тренера.
Политика
Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия
Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада опубликовала видео танца своей особенной дочери
Ирина Хакамада опубликовала видео танца своей особенной дочери Кстати, в 2004 году у дочери Ирины Хакамады обнаружили лейкоз — рак крови.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.