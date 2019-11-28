Политика
ТАССПутин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика
В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".
Наука
В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет
Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
Существует несколько возможных причин, как владельцам элитных авто удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, заключают эксперты.
Политика
Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине
Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
Происшествия
При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
По данным спасателей, при нарушении технологического процесса произошел взрыв, а затем пожар на площади 20 кв. м. Пожар потушили, причины произошедшего выясняются.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.
Футбол
Кто из игроков «Локомотива» провалил матч против «Байера»
«Евро-футбол.ру» рассмотрел игру подробнее, выставив субъективные оценки футболистам «Локомотива» за матч против «Байера».
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Происшествия
В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем
Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.