Политика
ИзвестияПутин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
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Ракетный корабль «Советск» покидает Кронштадт для участия в параде на Неве
Петербургский дневник02:57
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Футбол
«Мариуполь» переиграл «Александрию» и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
В финальном матче плей-офф «Мариуполь» встретится с «Колосом». Матч состоится в Киеве 29 июля, а победитель получит путевку в Лигу Европы.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:25
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
На 82 году жизни умерла автор письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков".
РИА Новости 02:43
Технологии
Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 вчера в 06:00
Футбол
Юран назвал пенальти «Зенита» в финале Кубка России сомнительным
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита».
Нева Спорт вчера в 14:34
Происшествия
В Москве машина въехала в грузовик на МКАД
РИА Новости 03:09
Здоровье
Врач Мясников определил главные факторы здоровья человека
Мясников отметил, что при малейшем нарушении баланса в этом «смертельном квартете» растёт риск развития болезней.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti подорожала до 1700 долларов
Ранее GeForce RTX 2080 Ti и вовсе стоила 1200 долларов.
Evo-rus.com 24 июля в 01:49
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com вчера в 16:17
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Здоровье
За сутки в Челябинской области подтверждено 135 случаев коронавируса
В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 137).
Урал-пресс-информ 02:46
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 24 июля в 12:47
Происшествия
Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта
Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
Коммерсантъ 02:58
Театры
Спектакли онлайн: что посмотреть лосинопетровцам в пятницу 24 июля
Спектакль «Over/Come» (2005) в исполнении Ашуре Бартон. Посмотреть можно в 00.00 в рамках программы «PlayBAC».
Городские вести (Лосино-Петровский) 24 июля в 02:06
Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия вчера в 16:24
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv вчера в 05:31
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 12:14
Экономика
Экономист Юрченко россиянам предрек осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики Уральского федерального университета (УрФУ) Константин Юрченко заявил о возможном тяжелом кризисе, который граждан России ждет осенью текущего года.
Вечерний курьер вчера в 17:03