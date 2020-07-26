Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ

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