Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Общество Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Политика Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось» В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.

Экономика РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Здоровье Трое липчан, переболевших коронавирусом, выздоровели В инфекционную больницу трое липчан были помещены 6 марта. Все трое побывали в Италии, где и заразились.

Экономика Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.

Экономика Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.

Политика Черногория разрешила вывезти россиян на родину Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Air за 999 долларов MacBook Air работает на macOS Catalina, стоимость устройства начинается от 999 долларов. Новое устройство появится и в линейке iPad.