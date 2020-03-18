Политика
Вести.RuПутин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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Владимир Путин встречается с общественностью в Севастополе (прямая трансляция)
Независимое телевидение Севастополя11:26
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Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Политика
Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
Экономика
РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов
По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Здоровье
Трое липчан, переболевших коронавирусом, выздоровели
В инфекционную больницу трое липчан были помещены 6 марта. Все трое побывали в Италии, где и заразились.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Транспорт
Литва ужесточила правила транзита для поездов в Калининград
Литва ужесточила правила транзита через свою территорию для пассажиров калининградских поездов из-за пандемии коронавируса.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Air за 999 долларов
MacBook Air работает на macOS Catalina, стоимость устройства начинается от 999 долларов. Новое устройство появится и в линейке iPad.
Общество
В Челябинской области вводят ограничительные меры
Алексей Текслер объявил о том, что было принято решение о введении ограничительных мер в Челябинской области.
Общество
Определен срок жизни коронавируса на различных предметах
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Спорт
В России за полчаса до старта отменили гонку первенства страны
Организаторы решили отменить гонку в рамках первенства страны по лыжным гонкам в Малиновке.
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Единоборства