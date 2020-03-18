Политика

Вести.RuВести.RuПутин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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