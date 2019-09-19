Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019». Также господин Путин проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»

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