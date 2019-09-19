Политика

ТАССТАССПутин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения «Центр-2019»

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург, сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу в Оренбургской области глава государства посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Путин в пятницу встретится с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости06:05

Подробнее о событии

Путин посетит учения «Центр-2019»и встретится с президентом Киргизии

РИА Новости17:04

Владимир Путин встретится под Оренбургом с президентом Киргизии

РИА Оренбуржье09:46

Военнослужащие восьми стран разгромят условного противника на учениях под Оренбургом

ТАСС18:14

Путин прибыл в Оренбург, где посетит учения «Центр-2019»

ТК Звезда17:10

Путин прибыл в Оренбург, где пройдут учения «Центр-2019»

Московский Комсомолец16:36

Системы «Солнцепек» выжгут условных террористов на полигоне под Оренбургом

56orb.ru09:36

Владимир Путин прилетит в Оренбург уже сегодня

ПроОрен06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:45, Вашингтон
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес

Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Армия и оружие

«Искандеры-М» провели учения в Казахстане

RT на русском 08:59
Происшествия

В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца

Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Политика

Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Армия и оружие

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 15:00
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru 12:51
Политика

Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников

Известия 05:55
Футбол

Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе

ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Здоровье

Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В результате реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Энергетика

Дания решила перейти на российский газ

Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Футбол

Егоров выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.
Чемпионат 12:33
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Экономика

Подсчитано число российских туристов в Грузии

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Экономика

Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России

Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.
Пятый канал 16 сентября в 15:37
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное