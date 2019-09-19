Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург, сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу в Оренбургской области глава государства посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Путин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения «Центр-2019»

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