Политика
REGNUMПутин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Политика
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций
Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.
Известия 05:22
Политика
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».
Московский Комсомолец 03:46
Единоборства
Александр Емельяненко: «Меня не выгоняли из „Ахмата“»
Раздули, мол, Емельяненко выгнали из «Ахмата».
Спорт-Экспресс 03:40
Экономика
Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию
Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
RT на русском 05:41
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
Японский разработчик игр Хидэо Кодзима посетит программу «Вечерний Ургант».
CyberSport.ru вчера в 07:36
Футбол
Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии
Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Полиция поймала вандала, оскорбившего президента и Русский музей
Правоохранители Санкт-Петербурга, воспользовавшись камерами видеонаблюдения, оперативно отыскали вандала, который испортил ограду Русского музея и оскорбил президента страны.
Петербургский дневник 01:27
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Экономика
Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.
ФАН 05:15
Армия и оружие
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Кино
Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов
Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Ведомости 06:03
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Культура
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Футбол
Грузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке
Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке.
Pravda.Ru 06:02
Происшествия
В Хакасии мать за деньги давала своих дочек педофилу
Krasnoyarskmedia.ru 05:50
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Футбол
Названы кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского «Спартака» рассматривает на пост главного тренера кандидатуры бывших игроков команды Валерия Карпина и Андрея Тихонова.
Lenta.ru 01:01
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Здоровье
Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками
В Минздраве России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 06:54