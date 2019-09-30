Политика
REGNUMПутин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08
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В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
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