Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

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