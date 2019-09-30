Политика
REGNUMПутин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08
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Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
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Экспресс газета 14:10
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Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
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Симеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей
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