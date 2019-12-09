Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на "нормандский саммит", информирует RT. Переговоры состоятся сегодня, 9 декабря.

Путин прибыл в Париж на «нормандский саммит»

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