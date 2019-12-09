Политика
Народные новостиПутин прибыл в Париж на «нормандский саммит»
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на "нормандский саммит", информирует RT. Переговоры состоятся сегодня, 9 декабря.
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Экономика
Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году компании заработали на продаже оружия $420 млрд. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Армия и оружие
ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Политика
В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского
По словам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова, в рамках первой своей встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями.
Политика
Путин и Зеленский начали переговоры в Париже
Происшествия
Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Политика
Зеленский хотел сесть на место Путина
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Футбол
Болонья — Милан 2:3
Представители «Болоньи» и «Милана» перед очным матчем подтвердили интерес к нападающему Златану Ибрагимовичу.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального
Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Спорт
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Список 10 худших фильмов уходящего года представили кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе
Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Армия и оружие
Washington Post опубликовала секретные документы о войне в Афганистане
Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.