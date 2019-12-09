Политика

Народные новостиНародные новостиПутин прибыл в Париж на «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на "нормандский саммит", информирует RT. Переговоры состоятся сегодня, 9 декабря.
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Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате»

ТАСС08:39

Саммит «нормандской четверки» начался в Париже

Телеканал 360°11:26

Путин прилетел в Париж на «нормандский саммит»

Lenta.ru08:47

В Париже начался нормандский саммит

Интерфакс11:24

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

РИА Новости08:37

Путин прибыл в Париж для участия в нормандском саммите

RT на русском08:35

Путин прибыл в Париж на «нормандский саммит»

Народные новости08:45
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Экономика

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году компании заработали на продаже оружия $420 млрд. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Известия 11:54
Армия и оружие

ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 12:42
Политика

В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского

По словам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова, в рамках первой своей встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями.
ГЛАС.RU 13:06
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Путин и Зеленский начали переговоры в Париже

Газета.Ru 13:54
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Soccer.ru 13:19
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Политика

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Газета.Ru 13:12
Политика

Зеленский хотел сесть на место Путина

URA.Ru 12:01
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Sputnik Таджикистан 13:12
Происшествия

Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Lenta.ru 10:32
Футбол

Болонья — Милан 2:3

Представители «Болоньи» и «Милана» перед очным матчем подтвердили интерес к нападающему Златану Ибрагимовичу.
Евро-футбол.ру вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального

Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Piter.tv 08:49
Спорт

В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Газета.Ru 12:14
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Список 10 худших фильмов уходящего года представили кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety.
Известия вчера в 14:51
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Происшествия

Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

РБК 13:00
Общество

В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
ТАСС 10:56
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе

Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.
Znak.com 13:50
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Армия и оружие

Washington Post опубликовала секретные документы о войне в Афганистане

Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане.
Известия 09:25
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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