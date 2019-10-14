Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.
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Между конницей и электрокаром. Как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

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Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

В Южной Корее скончалась звезда K-pop Солли. Как сообщает BBC, тело 25-летней певицы обнаружил её менеджер, когда пришёл к ней домой.
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Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru вчера в 15:11
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

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Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
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Политика

Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
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Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
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Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

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Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS

Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
РИА Новости вчера в 15:47
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В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
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Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
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В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
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