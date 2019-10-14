Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

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