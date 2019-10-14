Политика
Газета.RuПутин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
Происшествия
Адвокаты ответили на данные экспертизы о растлении дочерей Хачатуряном
Копии акта медицинской экспертизы, проведенной в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна, ранее появились в Telegram-канале Mash.
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
Экономика
Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий
Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Армия и оружие
Турецкие войска попытались перекрыть стратегическое шоссе в Сирии
Турецкие войска пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает сирийский Алеппо с административным центром Хасеке.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Гаджеты
Любой смартфон Samsung Galaxy S10 можно взломать за 3 доллара
Один из пользователь Galaxy S10 купил на eBay «гелевую защитную пленку» за 3 доллара.
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Экономика
Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей
В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
Происшествия
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
Политика
ВТО одобрило американские пошлины на товары Евросоюза
Всемирная торговая организация подтвердила законность введения торговых пошлин со стороны США на товары из стран ЕС.
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.