Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.
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