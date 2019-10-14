Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Путин приехал в Саудовскую Аравию с официальным визитом

РЕН ТВ06:51

Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию

РИА Новости06:41

Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

News.ru06:48

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

ТАСС07:34

Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии для переговоров

RT на русском07:21

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Что важно знать

РБК01:59

Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

REGNUM01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Здоровье

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Авто

УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

Руководители отечественного автомобильного концерна УАЗ официально заявили о поднятие цен на весь представленный модельный ряд.
Car.ru 05:51
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о российском подарке, призванном сделать КНР военной державой

Система противоракетного предупреждения, входящая в состав региональной ПВО, есть только у России и США, однако РФ как близкий союзник Китая сделал Поднебесной шикарный подарок.
ПолитРоссия 03:07
Происшествия

Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов»

В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
ProUfu.ru 06:03
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Армия и оружие

В России вспомнили танковый удар белогвардейцев по Красной армии

Lenta.ru 07:13
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

Вологжанка умерла после операции по липосакции

В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции.
Российская газета 06:06
Здоровье

В этом году сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше

Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше, чем в предыдущем году, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 03:38
Политика

Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Шоу-бизнес

«Росли, как плесень»: Шнуров выразился о популярности «Ленинграда»

Известный музыкант Сергей Шнуров стал героем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале Россия 24, в котором откровенно рассказал о своей личной жизни, работе и творчестве.
Телепрограмма вчера в 19:22
Авто

Россиянам сообщили об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Московский Комсомолец 04:09
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Финансы

Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
RT на русском вчера в 06:34
Политика

Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки

Lenta.ru 06:45
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Шоу-бизнес

Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 11 октября в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Саудитский король
Король Саудовской Аравии, Служитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. Стал королём и премьер-министром 23 января 2015 года, после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное