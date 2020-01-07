Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Путин встретился с Асадом в Дамаске

Известия09:19

Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом

RT на русском09:00

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Lenta.ru09:05

Путин провел переговоры с Асадом в Дамаске

РБК09:04

Путин прибыл в Сирию

Газета.Ru09:00

Путин прибыл с визитом в столицу Сирии

Комсомольская правда09:14

Путин провел встречу с Асадом в Дамаске

РИА Новости08:58
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В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
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В Омске детям подарили конфеты с Путиным

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Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани.
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Частный международный медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, - утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.
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В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников.
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AMD показала порты и геймпад Xbox Series X

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