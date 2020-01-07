Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

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