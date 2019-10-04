Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
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Путин осмотрел порт в Тамани

ТАССвчера в 09:08

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Вести.Ruвчера в 14:04

Путин ознакомился с археологическими находками в Тамани

Взгляд.рувчера в 10:10

В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель

Администрация Краснодарского краявчера в 10:21

Путину показали важные объекты в Тамани

REGNUMвчера в 18:20

Путин прибыл в Тамань

Известиявчера в 08:56

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новостивчера в 07:35
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Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Американцев задержали за порчу Пизанской башни

На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Культура

Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ

Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02 октября в 14:31
Общество

Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

Lenta.ru 03 октября в 12:12
Финансы

Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада

Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Гаджеты

«ИгроМир 2019»: ASUS ROG представил мощные ПК, ноутбуки и ROG Phone II

Компания ASUS под брендом Republic of Gamers представила на «ИгроМире-2019» модельный ряд своей продукции, а также новинки, впервые привезённые в Россию.
3DNews 01:00
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Политика

Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире

REGNUM вчера в 06:44
Энергетика

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru вчера в 00:36
Здоровье

Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове

В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Здоровье

Учёные установили связь между употреблением алкоголя и деменцией

Исследователи из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые употребляют один-два бокала вина в день, имеют точно такие же шансы на развитие старческого слабоумия (деменции), что и их сверстники, которые спиртное употребляют от случая к случаю, пишет «Российская газета».
Профиль вчера в 07:09
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 18:21
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
РБК 00:38
Финансы

Украинская гривна резко обесценилась в начале октября

Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09
Шоу-бизнес

50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью

50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Экспресс газета вчера в 07:02
Политика

Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты

Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv вчера в 03:05
Культура

Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской

Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.
News.ru вчера в 08:44
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Единоборства

Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Наука

Шмели пожертвовали сном ради заботы о чужих детях

Ученые подсадили рабочих самок-шмелей к чужому потомству и обнаружили, что вблизи куколки насекомые спят примерно в три раза меньше, чем обычно.
N+1 вчера в 07:28
Политика

Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
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