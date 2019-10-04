Политика
РИА НовостиПутин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
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Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани
Вести.Ruвчера в 14:04
В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского краявчера в 10:21
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Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия
Американцев задержали за порчу Пизанской башни
На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Культура
Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ
Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02 октября в 14:31
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru 03 октября в 12:12
Финансы
Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада
Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Гаджеты
«ИгроМир 2019»: ASUS ROG представил мощные ПК, ноутбуки и ROG Phone II
Компания ASUS под брендом Republic of Gamers представила на «ИгроМире-2019» модельный ряд своей продукции, а также новинки, впервые привезённые в Россию.
3DNews 01:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Политика
Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире
REGNUM вчера в 06:44
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru вчера в 00:36
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Здоровье
Учёные установили связь между употреблением алкоголя и деменцией
Исследователи из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые употребляют один-два бокала вина в день, имеют точно такие же шансы на развитие старческого слабоумия (деменции), что и их сверстники, которые спиртное употребляют от случая к случаю, пишет «Российская газета».
Профиль вчера в 07:09
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 18:21
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
РБК 00:38
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09
Шоу-бизнес
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Экспресс газета вчера в 07:02
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv вчера в 03:05
Культура
Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской
Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.
News.ru вчера в 08:44
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Наука
Шмели пожертвовали сном ради заботы о чужих детях
Ученые подсадили рабочих самок-шмелей к чужому потомству и обнаружили, что вблизи куколки насекомые спят примерно в три раза меньше, чем обычно.
N+1 вчера в 07:28
Политика
Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме
Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59