Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

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