Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
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Путин осмотрел порт в Тамани

ТАСС09:08

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

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В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель

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Путин осмотрел порт и археологические находки в Тамани

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Путину показали важные объекты в Тамани

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Путин прибыл в Тамань

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Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новости07:35
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Скончалась актриса Дайан Кэрролл

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Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

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Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения у берегов Кипра

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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство низкими темпами освоения средств на национальные проекты.
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Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя выступления в ООН Греты Тунберг.
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Медведева стала лучшей на турнире в Китае

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
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В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США

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Шварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США

Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
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Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Политика

Пушков оценил реакцию США на шутку Путина о вмешательстве в выборы

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию США на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
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Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

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Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
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Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
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