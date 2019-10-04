Политика
РИА НовостиПутин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
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В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского края10:21
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Музыка
Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv
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Кино
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Политика
Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения у берегов Кипра
Совет по иностранным делам Европейского союза на заседании 14 октября обсудит возможность введения адресных санкций против Турции из-за проводимых ей буровых работ у побережья Кипра.
РБК 17:09
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Экономика
Матвиенко выразила недовольство освоением средств на нацпроекты
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство низкими темпами освоения средств на национальные проекты.
РЕН ТВ 06:36
Политика
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН
Использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя выступления в ООН Греты Тунберг.
РИА Новости 02 октября в 08:49
Фигурное катание
Медведева стала лучшей на турнире в Китае
Российская газета 11:37
Хоккей
Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Sport24.ru вчера в 20:17
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Космос
На Земле Франца-Иосифа ученые тестируют систему альтернативной энергетики
Читайте такжеВ Магасе установят бесконтактные подземные мусорные баки на солнечных батареях Андрей Кунников, заместитель директора по туризму и экологическому просвещению национального парка "Русская Арктика": "Запустив систему альтернативной энергетики, мы минимизируем выбросы в атмосферу, те выбросы, которые происходили при использовании дизельных или бензиновых генераторов".
Общественное телевидение России вчера в 21:29
Наука
Космический холод оказался полезен для шелковых нитей
Naked Science 02:21
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК вчера в 09:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Здоровье
Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США
Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
Москва 24 вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости 07:02
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Политика
Пушков оценил реакцию США на шутку Путина о вмешательстве в выборы
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию США на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
Rambler News Service вчера в 06:07
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58