Политика
РИА НовостиПутин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО. Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
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В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского края10:21
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ 11:42
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 08:45
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
RT на русском 15:11
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма 06:36
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Энергетика
Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru 08:20
Политика
По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии
В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.
Комсомольская правда 12:57
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
RT на русском вчера в 19:57
Политика
В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру вчера в 10:17
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Авто
Новый президентский лимузин презентовали в Китае
Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Тарантас Ньюс 12:02
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note вчера в 08:04
Хоккей
Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Технологии
Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android.
ТК Звезда вчера в 23:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50