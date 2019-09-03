Политика

ТАССТАССПутин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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