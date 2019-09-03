Политика
ТАССПутин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Культура
Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований
14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Происшествия
Пожар на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ТАСС 13:08
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика
Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии
Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 16:20
Общество
Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, по словам которой Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей.
Вести.Ru 10:22
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU 10:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28