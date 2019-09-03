Политика

ТАССТАССПутин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, по словам которой Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей.
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