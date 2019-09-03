Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВладимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Глава РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где состоится Восточный экономический форум (ВЭФ). Также российский лидер проведет встречи с иностранными представителями. В столицу Приморья Владимир Путин прилетел из Монголии, где он присутствовал на праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.
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«Прилетел ночью». Путин прибыл во Владивосток: что он сделает в первую очередь

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Самолеты, летевшие в Челябинск и Тюмень, приземлились в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета.
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ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
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