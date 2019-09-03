Глава РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где состоится Восточный экономический форум (ВЭФ). Также российский лидер проведет встречи с иностранными представителями. В столицу Приморья Владимир Путин прилетел из Монголии, где он присутствовал на праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

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