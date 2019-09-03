Политика
Политическая ЭкспертизаВладимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Глава РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где состоится Восточный экономический форум (ВЭФ). Также российский лидер проведет встречи с иностранными представителями. В столицу Приморья Владимир Путин прилетел из Монголии, где он присутствовал на праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.
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«Прилетел ночью». Путин прибыл во Владивосток: что он сделает в первую очередь
Primpress.ruвчера в 13:00
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
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Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
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Lenta.ru 02 сентября в 22:42
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
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Проект Study America, автором которого является Мария Гурьева, учившаяся и в России, и в США, знающая различия системы подготовки, предназначен для поступления студентов в ведущие американские вузы.
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Сдать в эксплуатацию терапевтический корпус больницы в Струнино во Владимирской области, капремонт которой проводится после обращения жителей города к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, планируется на месяц раньше запланированного срока.
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Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
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