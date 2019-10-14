Политика

REGNUMREGNUMПутин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии

Уже во дворце после встречи с королём в исполнении оркестра прозвучали гимны России и Саудовской Аравии. Добавим, что перед переговорами сторон состоится государственный приём от имени саудовского монарха в честь президента РФ, который пройдёт в закрытом от прессы режиме.
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