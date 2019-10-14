Политика
REGNUMПутин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Уже во дворце после встречи с королём в исполнении оркестра прозвучали гимны России и Саудовской Аравии. Добавим, что перед переговорами сторон состоится государственный приём от имени саудовского монарха в честь президента РФ, который пройдёт в закрытом от прессы режиме.
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Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
Коммерсантъ 06:30
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Говорит Москва 12 октября в 09:21
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Общество
Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
РБК 11 октября в 13:20
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Армия и оружие
Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ
Американский президент Дональд Трамп потребовал от Анкары, проводящей в Сирии операцию «Источник мира», и курдских подразделений не допустить побега заключённых боевиков «Исламского государства»*.
RT на русском 02:25
Авто
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
В Таиланде прошла презентация пикапа D-Max третьего поколения.
110km.ru вчера в 17:24
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
Партии Качиньского не удалось удержать большинство в Сенате Польши
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС 09:21
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Теннис
Роджер Федерер сыграет на Олимпиаде в Токио
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что планирует принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
GoTennis.ru 08:46
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Футбол
ЦСКА разгромил команду третьего дивизиона в товарищеском матче
ЦСКА одержал победу в товарищеском матче над командой «Коломна», выступающей в ПФЛ, третьем по силе дивизионе чемпионата России по футболу.
РБК 10:14
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Политика
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Комсомольская правда 08:54
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
Севастопольский ОМОН обследовал заряженный немецкий боекомплект
Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии обследовала находку, в боевом отделении были найдены 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент.
Примечания 10:07
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00