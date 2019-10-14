с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru". Известно, что это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда Путин встречался в Эр-Рияде экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

Футбол «Спартак» представил Тедеско и его тренерский штаб «Спартак» на своем официальном сайте представил нового главного тренера Доменико Тедеско и его тренерский штаб.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала ироничный фотоответ Рудковской Телеведущая и журналистка Ксения Собчак бросила вызов музыкальному продюсеру Яне Рудковской, высмеяв ее хобби в соцсетях.

Армия и оружие ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж Как сообщала «ПолитРоссия», турецкие войска, действующие в Сирии, взяли под свой контроль два приграничных города – Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн.

Армия и оружие У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Авто Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.

Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

Политика Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

Культура Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Армия и оружие Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.

Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.

Кино «Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.