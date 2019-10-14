Политика

Вести.RuВести.RuВ Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом

Российский президент считает, что его визит в ближневосточное королевство придаст новый импульс отношениям Москвы и Эри-Рияда – стороны готовы подписать большой пакет совместных документов. Путин рассказал, что в ходе поездки намерен обсудить ряд важных сфер.
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На встрече Путина с королем саудитов чиновники прятали левые руки

Московский Комсомолец11:17

Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию

РБК07:46

В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии

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В Саудовской Аравии заявили, что ценят активную роль России в регионе и в мире

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Конный почетный караул сопровождал Путина из аэропорта в Эр-Рияде

Известия09:04

Путин: координация Москвы и Эр-Рияда необходима для безопасности

News.ru09:52

В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию

RT на русском09:23
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Политика

Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер

Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
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Взгляд.ру 10:33
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Московский Комсомолец вчера в 09:45
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Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

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Lenta.ru 09:27
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Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru 12:04
Космос

Компания SpaceX может запустить астронавтов НАСА в космос в начале 2020 г

В сентябре 2014 г. НАСА выделило 2,6 миллиарда USD компании SpaceX и 4,2 миллиарда USD компании Boeing («Боинг») на завершение работ по созданию пилотируемых космических кораблей, известных как Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно.
AstroNews.ru 10 октября в 21:41
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Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

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РИА Новости 12:00
Авто

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Происшествия

В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей

В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
РИА Новости 07:54
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером

14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Газета.Ru 11:35
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика

Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии

Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
RT на русском 11:53
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
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РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

РБК 11:09
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В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие

Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Гаджеты

В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2

Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
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На пешеходном переходе в Перми сбили пятерых детей

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На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
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Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
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BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях

Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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