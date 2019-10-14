Политика
Вести.RuВ Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом
Российский президент считает, что его визит в ближневосточное королевство придаст новый импульс отношениям Москвы и Эри-Рияда – стороны готовы подписать большой пакет совместных документов. Путин рассказал, что в ходе поездки намерен обсудить ряд важных сфер.
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Политика
Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер
Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Итальянские эксперты по правильному питанию выяснили секрет долголетия и моложавости своих соотечественников.
Московский Комсомолец вчера в 09:45
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Космос
Компания SpaceX может запустить астронавтов НАСА в космос в начале 2020 г
В сентябре 2014 г. НАСА выделило 2,6 миллиарда USD компании SpaceX и 4,2 миллиарда USD компании Boeing («Боинг») на завершение работ по созданию пилотируемых космических кораблей, известных как Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно.
AstroNews.ru 10 октября в 21:41
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Авто
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Происшествия
В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей
В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
РИА Новости 07:54
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером
14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Газета.Ru 11:35
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии
Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
RT на русском 11:53
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой
RT на русском 03:59
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
МедиаПоток 11:42
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Авто
BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Motor вчера в 07:00
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23