Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Происшествия Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Шоу-бизнес На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Космос Все нобелевские лауреаты 2019 года Имена новых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине с физиологией, литературе и достижениям в области мира стали известны на завершающейся сегодня неделе.

Армия и оружие NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Культура В Москве открывается выставка работ Йоко Оно Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".

Космос Новости науки: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Новости науки \: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, какой будет самая популярная в мире игровая приставка, что произойдет, если на Земле станет в два раза жарче, и как дать имя новым лунам Сатурна.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Происшествия У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.

Экономика «Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.

Экономика Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.

Шоу-бизнес Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне 19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.

Технологии Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.

Футбол Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо» Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

Авто Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S Как передает 32cars.ru, самый доступный Taycan идет по пути «старших» версий Turbo и Turbo S с двумя электрическими силовыми установками, двухступенчатой трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.