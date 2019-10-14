Политика
ТАССПутин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
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Между конницей и электрокаром. Как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Телеканал 360°вчера в 18:30
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия вчера в 00:54
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым
В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.
Piter.tv вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Космос
Все нобелевские лауреаты 2019 года
Имена новых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине с физиологией, литературе и достижениям в области мира стали известны на завершающейся сегодня неделе.
Открытая Дубна 13 октября в 11:50
Армия и оружие
NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции
На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
РБК вчера в 23:57
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
3DNews вчера в 15:49
Космос
Новости науки: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды
Новости науки \: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, какой будет самая популярная в мире игровая приставка, что произойдет, если на Земле станет в два раза жарче, и как дать имя новым лунам Сатурна.
Sputnik Кыргызстан 12 октября в 08:47
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
РИА Новости вчера в 19:18
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски
В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
WMJ.ru вчера в 08:36
Экономика
«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости вчера в 18:01
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру вчера в 11:47
Технологии
Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами
Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.
Lenta.ru вчера в 05:02
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 13:44
Авто
Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S
Как передает 32cars.ru, самый доступный Taycan идет по пути «старших» версий Turbo и Turbo S с двумя электрическими силовыми установками, двухступенчатой трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.
SpeedMe вчера в 05:46
Общество
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59