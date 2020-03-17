Политика

ГородовойГородовойПутин приедет в Крым с рабочим визитом

Президент Владимир Путин сегодня побывает в Крыму, который отмечает шесть лет со дня воссоединения с Россией. Главным мероприятием программы, которое посетит глава, станет встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.
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Итоги визита: в Севастополе завершилась встреча Владимира Путина с общественностью Крыма и города-героя

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