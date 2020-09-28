Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса
Ранее Путин и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами провели телефонный разговор. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее
Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.
РИА Новости07:40
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