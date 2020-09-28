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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Ранее Путин и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами провели телефонный разговор. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее

Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.
РИА Новости07:40
Подробнее о событии
РБК

Сеул заявил о планах Путина привиться российской вакциной от COVID-19

РБК09:24
Московский Комсомолец

Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

Московский Комсомолец07:45
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Газета.Ru08:33
Lenta.ru

Путин пообещал привиться от коронавируса

Lenta.ru08:18
Фонтанка.Ру

Путин собирается сделать прививку от ковида — об этом сообщили в Южной Корее

Фонтанка.Ру08:15
Коммерсантъ

Путин привьется от коронавируса перед визитом в Южную Корею

Коммерсантъ08:39
РИА Новости

Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее

РИА Новости07:40

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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