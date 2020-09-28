Политика Сегодня 10

Ранее Путин и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами провели телефонный разговор. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.