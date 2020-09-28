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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Ранее Путин и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами провели телефонный разговор. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в сообщении на сайте Кремля, в разговоре оба лидера «высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин».
РБК09:24
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RT на русском

Южная Корея предложила России разрабатывать вакцины совместно

RT на русском09:57
Комсомольская правда

Путин пообещал сделать себе прививку от коронавируса

Комсомольская правда09:51
Известия

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи

Известия05:25
РИА Новости

Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины

РИА Новости08:49
Московский Комсомолец

Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

Московский Комсомолец07:45
Российская газета

Президенты России и Кореи выступили за кооперацию в борьбе с коронавирусом

Российская газета06:04
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Газета.Ru08:33

В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС11:55

Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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Пашинян рассказал о просьбе главы Азербайджана по Нагорному Карабаху

Павел Бедняков / Известия Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нового обострения ситуации с Нагорным Карабахом рассказал о своей беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в сентябре 2018 года.
РЕН ТВ13:11
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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