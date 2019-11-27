Общество

Life.ruLife.ruПутин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий.
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Владимир Путин посетил церемонию прощания с Людмилой Вербицкой в Петербурге

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Владимир Путин приехал на прощание с Людмилой Вербицкой

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Владимир Путин прибыл в СПбГУ на прощание с Вербицкой

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Владимир Путин простился с Людмилой Вербицкой

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
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Центробанк предостерег российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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