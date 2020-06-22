Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она даёт силы, силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места событий. Национальный лидер приехал в храм в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Политика Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.

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Происшествия В Новой Зеландии заморозили активы Винника Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation в рамках международного расследования дела россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, сообщается в пресс-релизе полиции.

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Финансы Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.