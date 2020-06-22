Политика
ФАНПутин приехал в Главный храм ВС РФ
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места событий. Национальный лидер приехал в храм в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она даёт силы, силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.
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Путин констатировал неизменность священной памяти о Великой Отечественной войне
Национальная служба новостей03:33
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
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Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
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В Белоруссии семь кандидатов продолжают президентскую гонку
Минск, 22 июня 2020, 12:25 — REGNUM Семь человек после этапа сбора подписей продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии.
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Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом
Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости вчера в 19:42
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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