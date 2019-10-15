Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Путин пригласил Эрдогана в Россию в ближайшие дни

Известия16:50

Эрдоган ответил Путину на приглашение приехать в Россию

Газета.Ru16:34

Путин попросил Эрдогана избежать конфликтов с сирийскими военными

РБК16:23

Путин позвал Эрдогана в Москву

Московский Комсомолец16:30

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры

Комсомольская правда16:10

Путин пригласил Эрдогана в Россию

RT на русском16:21

Эрдоган: турецкая операция в Сирии внесет вклад в защиту целостности Сирии

РИА Новости17:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

RT на русском 08:43
Политика

Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
Наука

С помощью радиоволн нейросети смогли опознать человека через стену

МонаВиста 06:03
Общество

В России впервые оштрафовали за фейковые новости

В России впервые назначен штраф по административной статье о фейковых новостях, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:57
Политика

Эрдоган оценил санкции США против Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Газета.Ru 16:54
Общество

Дженнифер Энистон завела Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс 10:12
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
RT на русском 11:18
Наука

Гормон роста влияет на старение и возраст человека

В результате ученые пришли к выводу, что гормон роста влияет на возраст и старение человека.
Газета DAILY 15:07
Кино

Кевин Файги получил контроль над всем контентом Marvel

Напомним, что под руководством Кевина Файги киновселенная Marvel за 10 лет превратилась в самую кассовую франшизу в истории кинематографа.
Kinonews.ru 15:43
Армия и оружие

В России тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам

Минобороны РФ собирается включить в реестр госавиации все беспилотники, весящие больше 10 тонн.
Актуальные Новости 06:40
Общество

Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США

Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
Газета.Ru 16:26
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Футбол

Сборная Ирана с Азмуном проиграла Бахрейну в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Ирана проиграла Бахрейну в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Sport24.ru 15:05
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:03
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК вчера в 19:40
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец 04:25
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Космос

SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников

Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное