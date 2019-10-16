Политика

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
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