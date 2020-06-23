Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 13

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Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,6K

Экономика Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 10

Происшествия Четверо погибли при съезде автомобиля в кювет в Ленобласти По предварительной информации, около 20:00 мск на 95-м километре трассы "Паша-Кайвакса" водитель автомобиля Mitsubishi Lancer съехал в левый кювет и врезался в дерево.

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Экономика Верховный суд избавил россиян от уплаты спорного налога Верховный суд России разрешил не платить гражданам налоги с прощеных долгов.